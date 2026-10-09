У Запоріжжі внаслідок авіаудару постраждав офіс гуманітарної місії
Зранку 9 жовтня росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджений офіс гуманітарної місії
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Йдеться про запорізький офіс гуманітарної місії "Пролісок". Одне з влучань російської авіабомби сталось за 80 метрів від приміщення, де розташовувався офіс. Вибухова хвиля вибила двері та вікна. Також пошкоджені техніка та майно всередині офісу.
На щастя, на той момент людей в приміщені не було. Волонтери повідомили, що це вже 117 атака на гуманітарну місію "Пролісок".
Нагадаємо, раніше російські війська атакували багатоповерховий житловий будинок у Деснянському районі Києва. Загинули двоє людей, Ще четверо постраждали, зокрема двоє дітей.
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