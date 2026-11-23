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На Буковині дві жінки стали жертвами шахрайства. Правоохоронці попередили про схеми

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Жителька села Лукавці повірила аферистам, які представились правоохоронцями. Вони обіцяли допомогу за непритягнення її дочки до кримінальної відповідальності. Жінка перерахувала шахраям понад 63 тисячі гривень.

29-річна місцева жителька також стала жертвою шахрайства. Їй запропонували підробіток в інтернеті, але в результаті псевдороботодавець виманив у неї 57 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.