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08 жовтня 2026, 22:57

На Дніпропетровщині через російські атаки загинули двоє людей, ще двоє поранені

08 жовтня 2026, 22:57
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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У Дніпропетровській області 8 жовтня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранень. Російська армія застосовувала безпілотники, артилерію та авіаційні бомби

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews

У Синельниківському районі під ударом опинилася Васильківська громада. Там зруйновані приватні будинки. Загинули двоє чоловіків.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади.

Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклад освіти, теплиці, готель, інфраструктура та автомобілі.

68-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Ще один потерпілий — 71-річний чоловік — проходить амбулаторне лікування.

На Криворіжжі під обстрілами були Зеленодольська та Грушівська громади. Там пошкоджені підприємства, приватний будинок та автомобіль.

Крім того, у П’ятихатській громаді Кам’янського району сталася пожежа. Причини займання уточнюються.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували багатоповерховий житловий будинок у Деснянському районі Києва. Загинули двоє людей, Ще четверо постраждали, зокрема двоє дітей.

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