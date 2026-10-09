На Запоріжжі через атаки РФ загинули двоє людей, ще 18 поранені

Фото: Рада оборони Запорізької області

Упродовж минулої доби російські війська завдали 1039 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення.

Російські війська здійснили 31 авіаудар по Запоріжжю та низці населених пунктів області.

Крім того, 751 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя та громади регіону.

Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та 251 артилерійський удар по населених пунктах області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 209 повідомлень про руйнування та пошкодження.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще семеро людей дістали поранення, серед них – дитина.