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У Кропивницькому 22-річного чоловіка відправили під домашній арешт. Це сталось після того як він вкусив поліцейського

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався 25 жовтня. Правоохоронці зупинили авто, у якому на пасажирському сидінні перебував 22-річний чоловік, а за кермом був його батько. Під час перевірки виявилось, що водій порушив правила військового обліку.

Чоловік почав тікати від поліції та військових ТЦК. Його син побіг слідом та вкусив старшого лейтенанта поліції за ліву кисть. 22-річний чоловік отримав підозру за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі його відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.