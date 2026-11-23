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На Волині винесли вирок 30-річній жінці. Вона допустила смертельну ДТП, в якій загинув її чоловік

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Аварія сталась у квітні в селі Березолуки. 30-річна жінка була за кермом Renault Megane, хоча ніколи не отримувала водійського посвідчення. Вона не обрала безпечної швидкості, виїхала на узбіччя, через що авто потрапило у кювет та перекинулось. Її чоловік внаслідок ДТП загинув на місці від отриманих травм.

На суді жінка визнала провину. За її словами вона не пам'ятає всіх обставин, але зазначила, що вона не впоралась з керуванням.

Матір загиблого заявила, що пробачила невістку та просила її суворо не карати, бо їм треба виховувати трьох дітей.

Суд призначив жінці чотири роки позбавлення волі, однак звільнив її від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Нагадаємо, на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали п'ятеро людей, водія затримали – він був напідпитку.