Ціни на бензин обвалились: які цінники на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними через низку факторів. Наразі вартість пального почала падати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 24 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 87,25 гривні за літр (-1,51);
- бензин А-95 – 83,68 гривні за літр (-2,17 гривні);
- бензин А-92 – 78,55 гривні за літр (-3,36 гривні);
- дизпальне – 98,67 гривні за літр (-1,60 гривні);
- автогаз – 62,17 гривні за літр (-0,23 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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