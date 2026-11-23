На Житомирщині троє підлітків потрапили в автотрощу
Аварія сталась 21 листопада на вулиці Соборній у селі Старій Чорториї. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, зіткнулись автомобіль Skoda та мотоцикл X-Trail. Відомо, що в результаті ДТП постраждали обидва водії та пасажир мотоцикла. Усі вони - 17-річні місцеві жителі.
"Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що у жодного з керманичів не було посвідчення водія, яке б давало право керувати транспортними засобами відповідної категорії", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.