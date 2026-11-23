Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись автомобіль Skoda та мотоцикл X-Trail. Відомо, що в результаті ДТП постраждали обидва водії та пасажир мотоцикла. Усі вони - 17-річні місцеві жителі.

"Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що у жодного з керманичів не було посвідчення водія, яке б давало право керувати транспортними засобами відповідної категорії", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.