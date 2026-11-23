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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає помилкою рішення не підтримати вступ України до НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році. На його думку, якби Україна тоді стала членом Альянсу, повномасштабної війни з Росією, ймовірно, вдалося б уникнути

Про це Мерц заявив 23 листопада під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні, повідомляє Die Zeit, передає RegioNews.

"Думаю, сьогодні ми всі бачимо, принаймні озираючись назад, якою помилкою було не підтримати американську пропозицію на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році щодо прийняття України до Альянсу. Якби Україна стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути", — сказав німецький канцлер.

Заява Мерца фактично ставить під сумнів позицію тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка виступала проти надання Україні перспективи членства в НАТО. Після початку повномасштабного вторгнення вона захищала це рішення, пояснюючи, що вступ України до Альянсу міг спровокувати Росію на агресію ще у 2008 році.

Мерц також підтримав позицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо необхідності знову обговорити членство України в НАТО. Він назвав її логічно обґрунтованою.

Німецький канцлер наголосив, що після завершення війни Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає стаття 5 Північноатлантичного договору. Вона визначає принцип колективної оборони: напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх.

"Ці гарантії безпеки будуть дуже близькими до членства в НАТО. І я, чесно кажучи, не можу уявити майбутнього України без таких гарантій безпеки, яких вона терміново потребує", — заявив Мерц.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зі свого боку, нагадав, що Альянс уже тривалий час дотримується позиції, що Україна має стати його членом. Водночас рішення про розширення НАТО ухвалюють виключно держави-члени.

Рютте також запропонував відповідати на російські провокації проти європейських країн та гібридні атаки посиленням підтримки України.

"За кожен інцидент у Європі — більше підтримки Україні, а не менше. Це найкраща відповідь, яку можна дати", — наголосив генсек НАТО

Нагадаємо, 19 листопада Володимир Зеленський зустрівся із спеціальним представниками президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Однією з ключових тем переговорів стали гарантії безпеки для України.