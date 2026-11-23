Це все неправда - радник президента Дмитро Литвин спростував чутки про нібито вказівку Зеленського перерозподілити кошти з приватної програми «Фламінго» на державну програму «Нептунів».

Це все неправда - радник президента Дмитро Литвин спростував чутки про нібито вказівку Зеленського перерозподілити кошти з приватної програми «Фламінго» на державну програму «Нептунів».

Фото з відкритих джерел

І я не вірю - не може такого бути, щоб хтось добровільно відмовився від фінансових потоків "великого будівництва", вибачте "великого ракетобудівництва", проте - "какая разница?"…

Багато років нам всім, суспільству, громадянам вбивають в голову, що все державне - неефективне, і тільки приватне слід фінансувати. Це неправда.

Державна частка в оборонно-промисловому комплексі нашого найближчого сусіда Польщі - близько 80%; дві з трьох найбільших оборонних корпорації Ізраїлю належать державі на 100%; ринок озброєнь в США майже на 100% належить приватним компаніям, але держава контролює, направляє і фінансує його через кілька інструментів, зокрема через DARPA - фонд створення і розвиток новітніх технологій, а також через численні галузеві і відомчі програми розвитку озброєнь.

Наша українська модель створення, розвитку і виробництва озброєнь базується тільки на одному постулаті - надати можливість, преференції "своїм" придворним компаніям отримати левову частку бюджету задля можливості корумпованим можновладцям "заробляти" величезні кошти.

Нічого особистого - тільки бізнес.

Тому і про@бали появу реактивних дронів у ворога - що були занадто зайняти збіркою дешевих дронів-перехоплювачів з китайських комплектуючих, які давали щонайменше 200% навару. Тому і не полетіли "Фламінго" зимувати на болота, бо за рік, чи два не можливо створити ефективну бойову крилату ракету, а тільки "політичний стейтмент". Тому і не літають балістичні ракети Штілермана FP-7, бо "занадто дорогі", з його ж слів. Тому і не буде його балістики на москву до кінця осені, бо неможливо зробити таку зброю в такі стислі терміни. Вкрасти, "заробити" гроші можна.

За такий феєрічний підрив обороноздатності країни во всі часи, за часів війни полагалася "вишка". В наші часи, в нашій країні вийде чергове інтервʼю Штілермана. І все. Напевно, наш народ занадто терплячий, навіть перед загрозою повного знищення.

На жаль.