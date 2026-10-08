Росіяни обстріляли Суми: загинула людина, серед травмованих двоє дітей
Російські війська завдали удару по Сумах далекобійною артилерією. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо отримали травми, серед них — двоє дітей
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Під ударом опинився об’єкт цивільної інфраструктури.
Після обстрілу рятувальники обстежили територію та перевірили можливі місця ураження.
Нагадаємо, що на Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинули двоє 14-річних хлопців. Трагедія сталася у Кролевецькій громаді, обставини загибелі дітей встановлюють правоохоронці.
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Понад 5 років за ґратами: на Рівненщині чоловік обікрав співмешканку
08 жовтня 2026, 18:59У Херсоні розікрали мільйони на будівництві укриття для дітей
08 жовтня 2026, 18:55Що буде з цінами на пальне: як цифри міняються щодня
08 жовтня 2026, 18:40Тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуть до завершення опалювального сезону
08 жовтня 2026, 18:30РФ атакувала Дніпропетровщину КАБами: є загиблі
08 жовтня 2026, 18:20$9100 за виїзд з України: двом жителям Ізмаїла повідомили про підозру
08 жовтня 2026, 18:11Пішов працювати до окупантів: жителю Херсона повідомили про підозру
08 жовтня 2026, 17:555 мільйонів на РЕБ для військових: прокуратура викрила схему "бізнесменів"
08 жовтня 2026, 17:50На Херсонщині російський дрон атакував село: постраждала 14-річна дівчинка
08 жовтня 2026, 17:38На Київщині жінка підпалила дві кав'ярні
08 жовтня 2026, 17:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі блоги »