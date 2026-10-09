В Запорожье в результате авиаудара пострадал офис гуманитарной миссии

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Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Речь идет о запорожском офисе гуманитарной миссии "Пролісок". Одно из попаданий российской авиабомбы произошло в 80 метрах от помещения, где располагался офис. Взрывная волна выбила дверь и окна. Также повреждены техника и имущество внутри офиса.

К счастью, в тот момент людей в помещении не было. Волонтеры сообщили, что это уже 117 атака на гуманитарную миссию "Пролісок".

Напомним, ранее российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева. Погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе двое детей.