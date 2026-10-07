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07 октября 2026, 22:30

В Запорожье агент РФ планировал взорвать украинского десантника

07 октября 2026, 22:30
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Фото: СБУ
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В Запорожье судили агента РФ. Он по заказу врага планировал взорвать десантника

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранителям удалось спасти сержанта разведроты ДШВ, участвовавшего в важных операциях Сил обороны на передовой и в тылу врага. Как выяснилось, российский агент планировал подложить бомбу в квартире, которую у него арендовал военный.

После закладки взрывчатки агент должен был сообщить российским спецслужбам о готовности к теракту, чтобы они дистанционно взорвали военного. Стражи порядка задержали злоумышленника, когда он приобрел компоненты для снаряжения самодельного взрывного устройства.

Известно, что завербовали предателя с помощью его бывшего коллеги, находящегося во временно оккупированном Мелитополе и сотрудничающего с РФ. После вербовки предатель сначала фиксировал геолокацию действующих энергообъектов в прифронтовом городе для подготовки новой серии ракетно-бомбовых и дроновых атак россиян.

Уже после этого он сам известен кураторам, что его квартирантом оказался прибывший из передовой десантник и получил задание на ликвидацию военного.

Теперь он получил свой приговор. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.

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