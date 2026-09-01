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01 вересня 2026, 19:50

На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ

01 вересня 2026, 19:50
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Фото: СБУ
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На Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Чоловіка завербували росіяни, коли він публікував антиукраїнські коментарі в соцмережах. Він відстежував для окупантів розташування військових авіабаз на території західного регіону, по яких ворог готував повітряні атаки.

Зокрема, він планував облаштувати в лісі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужб на потенційну "ціль". СБУ викрила агента ще на початковому етапі, і затримала його.

Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.

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