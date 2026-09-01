На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ
На Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Чоловіка завербували росіяни, коли він публікував антиукраїнські коментарі в соцмережах. Він відстежував для окупантів розташування військових авіабаз на території західного регіону, по яких ворог готував повітряні атаки.
Зокрема, він планував облаштувати в лісі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужб на потенційну "ціль". СБУ викрила агента ще на початковому етапі, і затримала його.
Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.