На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ

Фото: СБУ

На Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Чоловіка завербували росіяни, коли він публікував антиукраїнські коментарі в соцмережах. Він відстежував для окупантів розташування військових авіабаз на території західного регіону, по яких ворог готував повітряні атаки.

Зокрема, він планував облаштувати в лісі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужб на потенційну "ціль". СБУ викрила агента ще на початковому етапі, і затримала його.

Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.