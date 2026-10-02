Одеситка "зливала" росіянам дані про військову техніку в порту
На Одещині перед судом постане місцева жителька. Виявилось, що вона через соцмережі передавала дані про військових
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, жителька Одеси в 2024 році в інтернеті познайомилась з представником РФ, який живе на окупованих територіях. У Telegram вона неодноразово передавала інформацію про розташування українських військових формувань.
Зокрема, жінка передавала йому дані про розташування військової техніки Військово-Морських Сил ЗСУ та особового складу на території одного з портів Одещини.
Наразі вона перебуває під вартою.
Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.
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