00:35  06 жовтня
Співачка Христина Соловій зізналась, чи збирається їхати з Києва через обстріли
11:46  06 жовтня
На Прикарпатті керівники ТЦК "мобілізували" 8 чоловіків лише на папері
11:27  06 жовтня
У Запоріжжі готуються до блекаутів на 48 годин і більше
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2026, 20:59

Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: 11 людей постраждали

06 жовтня 2026, 20:59
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські військові протягом дня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів та ударів дронами 11 людей отримали поранення

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Для атак російська армія застосовувала безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

Під ударом, зокрема, опинився Кривий Ріг. У місті пошкоджені лікарня та адміністративні будівлі.

"У важкому стані госпіталізовано 57-річну жінку. У стані середньої тяжкості у лікарні жінки 28, 77 та 65 років. Чоловік 59 років і 38-річна жінка — на амбулаторному лікуванні", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ще один район області — Нікопольський — російські війська атакували Нікополь, а також Покровську, Марганецьку, Томаківську та Червоногригорівську громади.

Унаслідок обстрілів там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, заклад освіти, магазини й автомобілі.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 72-річну жінку та двох чоловіків віком 84 і 54 роки. Ще двоє 58-річних чоловіків лікуються амбулаторно.

Також російська армія атакувала Васильківську громаду Синельниківського району. Там пошкоджені адміністративні будівлі та господарські споруди.

Загалом унаслідок російських атак протягом дня постраждали 11 людей.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Внаслідок атаки загинув 40-річний патрульний Артем Ковтун, ще троє поліцейських отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл росіяни Дніпропетровська область
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Депутат Закарпатської облради отримав 7 років за організацію незаконного виїзду за кордон
06 жовтня 2026, 20:48
У Ковелі чоловік із сокирою напав на людей у Епіцентрі
06 жовтня 2026, 20:05
У Херсоні через атаки дронів постраждали шестеро цивільних, серед них троє медиків
06 жовтня 2026, 19:57
Прикордонники показали, як накривають російські авто прямо на ходу
06 жовтня 2026, 19:45
Російський БпЛА атакував передмістя Запоріжжя: травмовані чоловік і жінка
06 жовтня 2026, 19:45
Відключення повертаються: в Укренерго попередили про графіки на 7 жовтня
06 жовтня 2026, 19:30
Російський дрон атакував службовий автомобіль у Краматорську: загинув патрульний
06 жовтня 2026, 18:59
У Харкові викрили схему на водійських посвідченнях: хабарі передавали в упаковках від ліків
06 жовтня 2026, 18:50
37,7 млн грн на фортифікаціях Сумщини: чотирьом особам повідомили про підозру
06 жовтня 2026, 18:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »