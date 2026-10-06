Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: 11 людей постраждали

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові протягом дня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів та ударів дронами 11 людей отримали поранення

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для атак російська армія застосовувала безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

Під ударом, зокрема, опинився Кривий Ріг. У місті пошкоджені лікарня та адміністративні будівлі.

"У важкому стані госпіталізовано 57-річну жінку. У стані середньої тяжкості у лікарні жінки 28, 77 та 65 років. Чоловік 59 років і 38-річна жінка — на амбулаторному лікуванні", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ще один район області — Нікопольський — російські війська атакували Нікополь, а також Покровську, Марганецьку, Томаківську та Червоногригорівську громади.

Унаслідок обстрілів там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, заклад освіти, магазини й автомобілі.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 72-річну жінку та двох чоловіків віком 84 і 54 роки. Ще двоє 58-річних чоловіків лікуються амбулаторно.

Також російська армія атакувала Васильківську громаду Синельниківського району. Там пошкоджені адміністративні будівлі та господарські споруди.

Загалом унаслідок російських атак протягом дня постраждали 11 людей.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Внаслідок атаки загинув 40-річний патрульний Артем Ковтун, ще троє поліцейських отримали поранення.