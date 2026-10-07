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Днями на полі в Бориспільському районі після чергової ворожої атаки на столичний регіон виявили уламки безпілотника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби. Сапери провели необхідні спеціальні роботи та знищили бойову частину безпілотника.

Поліцейські нагадують громадянам: у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не можна підходити до них, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, на Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин російських безпілотників типу "Герань". Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника.