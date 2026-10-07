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07 октября 2026, 07:23

РФ атаковала Запорожскую область: погиб мужчина, еще шесть человек ранены

07 октября 2026, 07:23
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Фото: Совет обороны Запорожской области
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 982 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения.

Враг направил одну ракету по Запорожью. Также оккупанты совершили 22 авиаудара по Запорожью и ряду населенных пунктов области.

Кроме того, российские военные атаковали область 810 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Еще 149 артиллерийских ударов пришлись по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 78 сообщений о повреждениях.

Напомним, российские военные в течение 6 октября более 50 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов дронами 11 человек получили ранения.

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