Росія майже 50 разів атакувала три райони Дніпропетровщини: є загиблий і поранений

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня майже 50 разів атакували безпілотниками та артилерією три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще один житель області дістав поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Найбільше від російських атак потерпав Нікопольський район. Під ударом були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мозолевська громади.

Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Загинув чоловік. Ще один, 37-річний житель району, дістав поранення. Медичної госпіталізації він не потребує та лікуватиметься амбулаторно.

У Кам’янському районі російські війська атакували Вільногірську громаду. Там пошкоджена сільськогосподарська техніка.

У Синельниківському районі під ударом опинилася Покровська громада. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.

Нагадаємо, що вдень росіяни вдарили керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова. На жаль, кількісь загиблих зросла.