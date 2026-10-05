РФ ударила дроном по багатоповерхівці на Житомирщині
У понеділок, 5 жовтня, посеред дня російські війська атакували ударним дроном багатоповерховий будинок у Бердичеві на Житомирщині
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Внаслідок удару пошкоджені квартири з четвертого по дев’ятий поверхи. На місце направили 17 одиниць техніки та 65 рятувальників ДСНС.
Пожежу оперативно локалізували та не допустили її подальшого поширення.
Наразі інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.
На місці працюють рятувальники, медики, психологи та інші спеціальні служби.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 12 постраждали.
РФ вдарила по Чернігівщині: серед п'ятьох постраждалих – дитинаВсі новини »
05 жовтня 2026, 11:18Шість областей України частково залишилися без світла
05 жовтня 2026, 10:11На Сумщині вночі внаслідок ударів дронів сталися пожежі
05 жовтня 2026, 09:43
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
На Харківщині фермери знайшли під час збору соняшника 6 бойових частин російських БпЛА
05 жовтня 2026, 16:08На Тернопільщині чоловік силоміць відібрав мобільний телефон: його затримали
05 жовтня 2026, 15:53Житель Херсонщини працював в окупаційному "МНС": справу передали до суду
05 жовтня 2026, 15:45Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
05 жовтня 2026, 15:40Росіяни атакували Харків КАБом: пошкоджена п’ятиповерхівка
05 жовтня 2026, 15:31Удар по Краматорську: у ДСНС показали наслідки
05 жовтня 2026, 14:50Аварія з двома маршрутками у Києві: серед постраждалих – дитина
05 жовтня 2026, 14:04За кордон "під ключ": на Львівщині продавали "мандрівки" за 15 тисяч
05 жовтня 2026, 13:55Повітряні тривоги паралізували третину роботи ТЦ у вересні
05 жовтня 2026, 13:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі блоги »