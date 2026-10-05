РФ ударила дроном по багатоповерхівці на Житомирщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 5 жовтня, посеред дня російські війська атакували ударним дроном багатоповерховий будинок у Бердичеві на Житомирщині

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Внаслідок удару пошкоджені квартири з четвертого по дев’ятий поверхи. На місце направили 17 одиниць техніки та 65 рятувальників ДСНС.

Пожежу оперативно локалізували та не допустили її подальшого поширення.

Наразі інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

На місці працюють рятувальники, медики, психологи та інші спеціальні служби.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 12 постраждали.