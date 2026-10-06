Из-за атак РФ на Запорожье ранены восемь человек

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 955 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, восемь человек получили ранения.

Оккупанты совершили 22 авиаудара, 744 атаки беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами, два обстрела из реактивных систем залпового огня и 187 артиллерийских ударов.

Авиаудары получили, в частности, Кушугум, Камышеваха, Новониколаевка, Заречное, Новорозовка, Мировка, Таврическое, Новотроицкое, Лесное, Терновка, Орехов, Красный Яр и Вольнянск.

Беспилотники атаковали Запорожье, Малокатериновку, Балабино, Беленькое, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское, Ровно, Воздвижовку и десятки других населенных пунктов области.

Также российские войска избивали из РСЗО и артиллерии по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

В результате обстрелов поступило 82 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские войска в течение 5 октября почти 50 раз атаковали беспилотниками и артиллерией три района Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще один житель области получил ранения.