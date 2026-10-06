Росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: п’ятеро постраждалих
Зранку 6 жовтня ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі
Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.
Внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей. Серед них – жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік.
Ще двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста, їх госпіталізували у легкому стані. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі.
Медики надають усім необхідну допомогу.
Нагадаємо, вночі 5 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури.
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