Фото: ОВА

Зранку 6 жовтня ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі

Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.

Внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей. Серед них – жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік.

Ще двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста, їх госпіталізували у легкому стані. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі.

Медики надають усім необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури.