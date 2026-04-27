Через ворожі обстріли на Запоріжжі загинув 59-річний чоловік
Протягом минулої доби російські війська здійснили 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району загинув 59-річний чоловік.
Окупанти завдали 30 авіаційних ударів по низці населених пунктів, зокрема Комишувасі, Оріхову, Гуляйполю та іншим громадам.
Також зафіксовано масовані атаки безпілотниками – 386 дронів різної модифікації вдарили по Запоріжжю та десятках населених пунктів області.
Крім того, ворог здійснив 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 208 артилерійських ударів по прифронтових громадах.
Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 50 повідомлень про руйнування.
Нагадаємо, раніше росіяни завдали три удари по Дружківці Донецької області. Один із дронів влучив у цивільне авто. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення. На жаль, одна людина загинула.