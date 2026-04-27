27 квітня 2026, 07:07

Через ворожі обстріли на Запоріжжі загинув 59-річний чоловік

27 квітня 2026, 07:07
Фото: Запорізька ОВА
Протягом минулої доби російські війська здійснили 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району загинув 59-річний чоловік.

Окупанти завдали 30 авіаційних ударів по низці населених пунктів, зокрема Комишувасі, Оріхову, Гуляйполю та іншим громадам.

Також зафіксовано масовані атаки безпілотниками – 386 дронів різної модифікації вдарили по Запоріжжю та десятках населених пунктів області.

Крім того, ворог здійснив 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 208 артилерійських ударів по прифронтових громадах.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 50 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали три удари по Дружківці Донецької області. Один із дронів влучив у цивільне авто. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення. На жаль, одна людина загинула.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
