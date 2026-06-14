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14 червня 2026, 13:50

Із СЗЧ в тилову частину за 2 тисячі: на Волині викрили схему сержанта

14 червня 2026, 13:50
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Фото з відкритих джерел
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Луцький міськрайонний суд призначив штраф військовослужбовцю за одержання неправомірної вигоди за вплив на переведення в тилову частину. Свої послуги він оцінив у 2 тисячі доларів

Про це повідомляє "Судово-юиридчна газета", передає RegioNews.

Молодший сержант проходив службу на посаді водія-механіка майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки у військовій частині. Він організував схему: шукав військових, які були в статусі СЗЧ, та пропонував їм службу в тилових частинах на території Волинської області. За таку "допомогу" він просив 2 тисячі доларів.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90 100 гривень.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу. Двоє фігурантів отримали підозри.

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