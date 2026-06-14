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14 червня 2026, 13:20

Смертельна ДТП на Львівщині: серед постраждалих діти

14 червня 2026, 13:20
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась близько 10:40 на вулиці Радехівській у Шептицькому. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись автомобіль Renault Megane, за кермом якого була 35-річна жінка, та Peugeot Partner під керуванням 58-річної жінки. Внаслідок ДТП водійка Peugeot Partner загинула на місці.

Водійка Renault Megane та троє пасажирів автомобіля, хлопчики віком 8 і 11 років та 36-річний чоловік були травмовані. Їх госпіталізували медики.

"За цим фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Водій та пасажирка загинули на місці.

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