26 квітня 2026, 19:55

11 окупантів одним дроном: прикордонники показали потужне відео з фронту

Фото: ДПСУ
Прикордонники показали ефектне відео з фронту. Лише один дрон знищив 11 російських загарбників 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Ці кадри були зроблені на Гуляйпільському напрямку. Пілот "Фенікса" помітив вантажівку, яка була повністю забита російськими солдатами. Він спрямував дрон у ціль.

В результаті 11 окупантів було знищено, а їхня вантажівка була спалена. Це практично рекордний результат для лише одного дрона.

Нагадаємо, раніше в Гештабі ЗСУ підтверджували, що в Краснодарському краї ЗСУ повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в резервуарний парк, що спричинило пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Гвардійська" в окупованому Криму.

Спецоперація СБУ: уражені літаки та кораблі РФ, які випускають ракети по Україні
26 квітня 2026, 16:15
Сили оборони атакували нафтопереробний завод в РФ - Генштаб
26 квітня 2026, 14:25
У мережі з'явились супутникові кадри ураженого Туапсинського НПЗ
26 квітня 2026, 12:15
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
"Могла не прокинутися": співачка Злата Огнєвіч зізналась, що хотіла піти з життя
26 квітня 2026, 21:00
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто зізнався, які стосунки хоче після розлучення
26 квітня 2026, 20:40
У центрі Дніпра сталась стрілянина
26 квітня 2026, 20:25
У Харкові вітер зірвав дах з будинку: він полетів на дорогу
26 квітня 2026, 19:35
На Запоріжжі росіяни вбили двох людей
26 квітня 2026, 19:15
На Львівщині іномарка влетіла в Mercedes-Benz: серед постраждалих дитина
26 квітня 2026, 18:40
Негода в Україні вбила двох людей, серед постраждалих дитина (ФОТО)
26 квітня 2026, 17:25
Смертельні ДТП на Буковині: Mercedes-Benz збив жінку, яка йшла на червоний сигнал
26 квітня 2026, 16:55
У Харкові та області зникає світло через негоду
26 квітня 2026, 16:25
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
