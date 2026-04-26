11 окупантів одним дроном: прикордонники показали потужне відео з фронту

Прикордонники показали ефектне відео з фронту. Лише один дрон знищив 11 російських загарбників

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Ці кадри були зроблені на Гуляйпільському напрямку. Пілот "Фенікса" помітив вантажівку, яка була повністю забита російськими солдатами. Він спрямував дрон у ціль.

В результаті 11 окупантів було знищено, а їхня вантажівка була спалена. Це практично рекордний результат для лише одного дрона.

Нагадаємо, раніше в Гештабі ЗСУ підтверджували, що в Краснодарському краї ЗСУ повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в резервуарний парк, що спричинило пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Гвардійська" в окупованому Криму.