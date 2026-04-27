Из-за вражеских обстрелов на Запорожье погиб 59-летний мужчина
За прошедшие сутки российские войска нанесли 629 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожскому району погиб 59-летний мужчина.
Оккупанты нанесли 30 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, в том числе Камышевахе, Орехову, Гуляйполю и другим общинам.
Также зафиксированы массированные атаки беспилотниками – 386 дронов разной модификации ударили по Запорожью и десяткам населенных пунктов области.
Кроме того, враг совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 208 артиллерийских ударов по прифронтовым общинам.
В результате атак повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В общей сложности поступило 50 сообщений о разрушении.
Напомним, ранее россияне нанесли три удара по Дружковке Донецкой области. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.