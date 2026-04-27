14:55  27 апреля
На Полтавщине с крыши предприятия упал человек
14:42  27 апреля
Во Львове побит температурный рекорд 1954 года: -5,3 °C
11:45  27 апреля
На Черниговщине будут судить семейного врача из-за смерти 12-летнего мальчика
27 апреля 2026, 07:07

Из-за вражеских обстрелов на Запорожье погиб 59-летний мужчина

Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли 629 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожскому району погиб 59-летний мужчина.

Оккупанты нанесли 30 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, в том числе Камышевахе, Орехову, Гуляйполю и другим общинам.

Также зафиксированы массированные атаки беспилотниками – 386 дронов разной модификации ударили по Запорожью и десяткам населенных пунктов области.

Кроме того, враг совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 208 артиллерийских ударов по прифронтовым общинам.

В результате атак повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В общей сложности поступило 50 сообщений о разрушении.

Напомним, ранее россияне нанесли три удара по Дружковке Донецкой области. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.

война Запорожская область БПЛА атака артиллерия погибший разрушения российская армия
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
