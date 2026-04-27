За прошедшие сутки российские войска нанесли 629 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожскому району погиб 59-летний мужчина.

Оккупанты нанесли 30 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, в том числе Камышевахе, Орехову, Гуляйполю и другим общинам.

Также зафиксированы массированные атаки беспилотниками – 386 дронов разной модификации ударили по Запорожью и десяткам населенных пунктов области.

Кроме того, враг совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 208 артиллерийских ударов по прифронтовым общинам.

В результате атак повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В общей сложности поступило 50 сообщений о разрушении.

Напомним, ранее россияне нанесли три удара по Дружковке Донецкой области. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.