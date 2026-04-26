26 квітня 2026, 10:35

Прикордонники показали, як нищать російський "Град" (ВІДЕО)

Фото з відкритих джерел
Українські воїни продовжують боронити Україну від ворога. На цей раз прикордонники показали, як безпілотники знищують російську техніку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону. Кадри були зроблені на Північно-Слобожанському напрямку.

Українські захисники виявили та знищили РСЗВ БМ-21 "Град", МТ-ЛБ, дві гармати Д-30, вантажівку, засоби зв’язку та РЕБ, позиції зльоту ворожих БпЛА та укриття противника. Також у росіян є втрати в живій силі.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські спецпризначенці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області. Результати своєї робити вони показали на відео.

