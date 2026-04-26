Спецоперація СБУ: уражені літаки та кораблі РФ, які випускають ракети по Україні
Бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту рф у м. Севастополі. Також були удари по аеродрому "Бельбек" (АР Крим)
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Українські військові безпілотниками уразили ворожі:
- Великий десантний корабель ВМФ рф "Ямал";
- Великий десантний корабель ВМФ рф "Фільченков";
- Корабель-розвідник "Іван Хурс";
- Навчальний центр чф рф "Лукомка";
- Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;
- РЛС МР-10М1 "Мис-М1";
- Літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек";
- Техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".
"Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави", - кажуть в СБУ.
Нагадаємо, раніше в Гештабі ЗСУ підтверджували, що в Краснодарському краї ЗСУ повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в резервуарний парк, що спричинило пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Гвардійська" в окупованому Криму.