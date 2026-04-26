10:35  26 квітня
Прикордонники показали, як нищать російський "Град" (ВІДЕО)
12:15  26 квітня
У мережі з'явились супутникові кадри ураженого Туапсинського НПЗ
17:25  26 квітня
Негода в Україні вбила двох людей, серед постраждалих дитина (ФОТО)
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2026, 16:15

Спецоперація СБУ: уражені літаки та кораблі РФ, які випускають ракети по Україні

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту рф у м. Севастополі. Також були удари по аеродрому "Бельбек" (АР Крим)

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Українські військові безпілотниками уразили ворожі:

  • Великий десантний корабель ВМФ рф "Ямал";
  • Великий десантний корабель ВМФ рф "Фільченков";
  • Корабель-розвідник "Іван Хурс";
  • Навчальний центр чф рф "Лукомка";
  • Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;
  • РЛС МР-10М1 "Мис-М1";
  • Літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек";
  • Техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".

"Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Гештабі ЗСУ підтверджували, що в Краснодарському краї ЗСУ повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в резервуарний парк, що спричинило пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Гвардійська" в окупованому Криму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна СБУ Крим
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »