10:59  27 квітня
Трофейні гвинтівки поштою: у Києві затримали торговця зброєю
08:39  27 квітня
На Прикарпатті викрили агітаторку, яка закликала до відродження СРСР
08:13  27 квітня
У Києві на Печерську Porsche врізався у будівлю: рятувальники вирізали пасажирку з авто
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2026, 08:19

У Запоріжжі дерево впало і розчавило авто – водій загинув

Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Запоріжжя
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі 26 квітня внаслідок негоди загинув чоловік. Попри те, що буревій тривав лише близько 20 хвилин, він встиг спричинити серйозні наслідки

Про це повідомили в ДСНС Запоріжжя, передає RegioNews.

Зазначається, що Ч\через сильні пориви вітру дерево впало на легковий автомобіль, у якому перебував водій.

У результаті удару чоловіка затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу.

Рятувальники, які прибули на місце події, деблокували тіло 39-річного водія за допомогою спеціального обладнання. Також вони розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини дороги.

Нагадаємо, в Україні негода призвела до трагічних наслідків, загинули двоє людей, серед постраждалих є дитина.

Як відомо, 26 квітня в західних та центральних регіонах потужні дощі з градом. У Київській області сильний вітер зірвав дах. Також у Харківській області повідомляли про знеструмлення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Всі блоги »