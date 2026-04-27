У Запоріжжі дерево впало і розчавило авто – водій загинув

У Запоріжжі 26 квітня внаслідок негоди загинув чоловік. Попри те, що буревій тривав лише близько 20 хвилин, він встиг спричинити серйозні наслідки

Про це повідомили в ДСНС Запоріжжя, передає RegioNews.

Зазначається, що Ч\через сильні пориви вітру дерево впало на легковий автомобіль, у якому перебував водій.

У результаті удару чоловіка затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу.

Рятувальники, які прибули на місце події, деблокували тіло 39-річного водія за допомогою спеціального обладнання. Також вони розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини дороги.

Нагадаємо, в Україні негода призвела до трагічних наслідків, загинули двоє людей, серед постраждалих є дитина.

Як відомо, 26 квітня в західних та центральних регіонах потужні дощі з градом. У Київській області сильний вітер зірвав дах. Також у Харківській області повідомляли про знеструмлення.