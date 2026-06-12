Техніка, логістика та жива сила: поліцейські "дронарі" влаштували пекло окупантам

Фото: Скриншот із відео

Оператори підрозділів безпілотних систем стрілецьких батальйонів поліції показали, як щодня завдають ударів по російських військах на передовій

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews .

"Поліцейські-спецпризначенці працюють на найскладніших напрямках фронту, використовуючи різні типи безпілотників для виконання бойових завдань", - розповіли у поліції.

Серед їхніх цілей — ворожа техніка, логістичні маршрути та жива сила противника.

За даними поліції, до виконання операцій залучаються команди аеророзвідки, оператори ударних FPV-дронів та екіпажі важких бомберів. Ефективність роботи забезпечує тісна взаємодія між усіма підрозділами.

У Нацполіції наголошують, що бійці щодня звітують про успішні вильоти та ураження цілей, роблячи все можливе для захисту України від російської агресії.

Нагадаємо, що бійці 210-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України виявили та знищили в Сумській області опорний пункт російських пілотів дронів.