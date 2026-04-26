У Харкові та області зникає світло через негоду

Фото з відкритих джерел

В багатьох містах та селищах по Україні сильний вітер та дощі. Місцеві жителі в Харкові стали повідомляти про зникнення світла

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У Харкові та області багато людей залишились без світла через негоду. Місцеві жителі повідомили, що навіть метро не працюють. Перебої зі світлом спостерігають по всьому місту.

Також в Ізюмській МВА повідомили про повне знеструмлення у громаді внаслідок вимкнення високовольтної лінії.

Нагадаємо, 26 квітня в західних та центральних регіонах потужні дощі з градом. У Київській області сильний вітер зірвав дах.