У Харкові вітер зірвав дах з будинку: він полетів на дорогу

В багатьох областях України 26 квітня сильний вітер та дощі. Через це стаються небезпечні ситуації

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У соцмережах поширюють відео з Харкова. Тут можна побачити, що сильний вітер зірвав дах з будинку. Потім "уламок" даху ледь не влетів у автомобіль, який їхав дорогою.

Нагадаємо, на Закарпатті через негоду загинула людина. Також є поранені і жертви в інших областях. Також у Київській області сильний вітер зірвав дах. Також у Харківській області повідомляли про знеструмлення.