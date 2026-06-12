Незаконне утримання людей у ТЦК Тернополя: прокуратура відкрила справу після скандальної перевірки

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного позбавлення волі або викрадення людини

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

Відомості до ЄРДР внесено 12 червня 2026 року за ч. 2 ст. 146 КК України.

Підставою стали результати моніторингового візиту представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП, а також матеріали, надані Військовою службою правопорядку.

За оприлюдненою інформацією, під час візиту у приміщенні ТЦК перебували близько 28 осіб. 17 із них письмово повідомили про можливі порушення своїх прав.

Також встановлено, що серед осіб, які перебували у ТЦК, були громадяни, які, за попередніми даними, не підлягали мобілізації. Зокрема, чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, особи з психічними розладами, а також громадяни, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку.

За результатами перевірки п’ятьох таких осіб було звільнено.

Наразі прокурори спільно зі слідчими перевіряють викладені факти, встановлюють обставини перебування громадян у приміщенні ТЦК та СП, законність їх утримання, а також надають правову оцінку діям службових осіб.

На цьому етапі вже опитано осіб, які повідомили про можливі порушення, та проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що на Тернопільщині викрито 37-річного підполковника - начальника групи документального забезпечення одного з районних РТЦК та СП, який за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.