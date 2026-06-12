20:57  12 червня
У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
20:15  12 червня
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
19:47  12 червня
На Рівненщині пес застряг у ямі зі смолою: тварину врятували рятувальники
UA | RU
UA | RU
12 червня 2026, 20:50

Незаконне утримання людей у ТЦК Тернополя: прокуратура відкрила справу після скандальної перевірки

12 червня 2026, 20:50
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного позбавлення волі або викрадення людини

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомості до ЄРДР внесено 12 червня 2026 року за ч. 2 ст. 146 КК України.

Підставою стали результати моніторингового візиту представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП, а також матеріали, надані Військовою службою правопорядку.

За оприлюдненою інформацією, під час візиту у приміщенні ТЦК перебували близько 28 осіб. 17 із них письмово повідомили про можливі порушення своїх прав.

Також встановлено, що серед осіб, які перебували у ТЦК, були громадяни, які, за попередніми даними, не підлягали мобілізації. Зокрема, чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, особи з психічними розладами, а також громадяни, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку.

За результатами перевірки п’ятьох таких осіб було звільнено.

Наразі прокурори спільно зі слідчими перевіряють викладені факти, встановлюють обставини перебування громадян у приміщенні ТЦК та СП, законність їх утримання, а також надають правову оцінку діям службових осіб.

На цьому етапі вже опитано осіб, які повідомили про можливі порушення, та проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що на Тернопільщині викрито 37-річного підполковника - начальника групи документального забезпечення одного з районних РТЦК та СП, який за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура Тернопіль ТЦК перевірка
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Майже 230 атак на енергетику: ворог вдарив по ТЕС ДТЕК, є жертви серед персоналу
12 червня 2026, 21:50
Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині є загиблий та поранені внаслідок ворожих ударів
12 червня 2026, 21:36
У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
12 червня 2026, 20:57
На Закарпатті викрили "шлях для ухилянтів" за 15 тисяч "зеленими"
12 червня 2026, 20:55
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
12 червня 2026, 20:15
На Тернопільщині підполковник РТЦК налагодив "бізнес" на знятті військовозобов’язаних з розшуку
12 червня 2026, 19:58
На Рівненщині пес застряг у ямі зі смолою: тварину врятували рятувальники
12 червня 2026, 19:47
У Дніпрі викрили 30-річного чоловіка, що вкрав телефон у перехожого
12 червня 2026, 19:40
На Закарпатті жінка продала власних дітей за тисячу доларів
12 червня 2026, 19:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »