Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині є загиблий та поранені внаслідок ворожих ударів

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія протягом дня понад 50 разів атакувала Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, ще троє поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його даними, для атак росіяни застосували безпілотники й артилерію.

У Нікопольському районі ворожих ударів зазнали місто Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Там постраждали двоє людей: 53-річна жінка й 14-річний хлопець. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

Унаслідок атак у районі понівечені магазини, адмінбудівлі, приватний будинок й автомобілі.

У Криворізькому районі під ворожими ударами опинилися Зеленодольська та Грушівська громади - пошкоджень зазнала інфраструктура. Унаслідок атаки загинув 60-річний чоловік, ще один громадянин віком 63 роки дістав поранення та був госпіталізований у важкому стані.

Нагадаємо, що вночі 12 червня російські війська близько 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та авіабомби. Сили ППО збили 12 ворожих БпЛА.