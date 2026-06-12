20:57  12 червня
У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
20:15  12 червня
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
19:47  12 червня
На Рівненщині пес застряг у ямі зі смолою: тварину врятували рятувальники
UA | RU
UA | RU
12 червня 2026, 21:36

Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині є загиблий та поранені внаслідок ворожих ударів

12 червня 2026, 21:36
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російська армія протягом дня понад 50 разів атакувала Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, ще троє поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його даними, для атак росіяни застосували безпілотники й артилерію.

У Нікопольському районі ворожих ударів зазнали місто Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Там постраждали двоє людей: 53-річна жінка й 14-річний хлопець. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

Унаслідок атак у районі понівечені магазини, адмінбудівлі, приватний будинок й автомобілі.

У Криворізькому районі під ворожими ударами опинилися Зеленодольська та Грушівська громади - пошкоджень зазнала інфраструктура. Унаслідок атаки загинув 60-річний чоловік, ще один громадянин віком 63 роки дістав поранення та був госпіталізований у важкому стані.

Нагадаємо, що вночі 12 червня російські війська близько 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та авіабомби. Сили ППО збили 12 ворожих БпЛА.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли Дніпропетровська область загиблі військові
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Майже 230 атак на енергетику: ворог вдарив по ТЕС ДТЕК, є жертви серед персоналу
12 червня 2026, 21:50
У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
12 червня 2026, 20:57
На Закарпатті викрили "шлях для ухилянтів" за 15 тисяч "зеленими"
12 червня 2026, 20:55
Незаконне утримання людей у ТЦК Тернополя: прокуратура відкрила справу після скандальної перевірки
12 червня 2026, 20:50
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
12 червня 2026, 20:15
На Тернопільщині підполковник РТЦК налагодив "бізнес" на знятті військовозобов’язаних з розшуку
12 червня 2026, 19:58
На Рівненщині пес застряг у ямі зі смолою: тварину врятували рятувальники
12 червня 2026, 19:47
У Дніпрі викрили 30-річного чоловіка, що вкрав телефон у перехожого
12 червня 2026, 19:40
На Закарпатті жінка продала власних дітей за тисячу доларів
12 червня 2026, 19:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »