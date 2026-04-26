Негода в Україні вбила двох людей, серед постраждалих дитина (ФОТО)

На Закарпатті через негоду загинула людина. Також є поранені і жертви в інших областях

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники кажуть про наслідки негоди у 13 областях країни. У Черкасах дерево впало на квадроцикл. Внаслідок цього загинула людина. Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину.

Через негоду також у 1 121 населеному пункті фіксують знеструмлення. Рятувальники закликають громадян бути обережними!

Нагадаємо, 26 квітня в західних та центральних регіонах потужні дощі з градом. У Київській області сильний вітер зірвав дах. Також у Харківській області повідомляли про знеструмлення.