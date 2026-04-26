Негода в Україні вбила двох людей, серед постраждалих дитина (ФОТО)
На Закарпатті через негоду загинула людина. Також є поранені і жертви в інших областях
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники кажуть про наслідки негоди у 13 областях країни. У Черкасах дерево впало на квадроцикл. Внаслідок цього загинула людина. Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину.
Через негоду також у 1 121 населеному пункті фіксують знеструмлення. Рятувальники закликають громадян бути обережними!
Нагадаємо, 26 квітня в західних та центральних регіонах потужні дощі з градом. У Київській області сильний вітер зірвав дах. Також у Харківській області повідомляли про знеструмлення.
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
