На Закарпатті жінка продала власних дітей за тисячу доларів

Фото: прокуратура

На Закарпатті судили жінку, яка продала власних дітей. Вона за 1 000 доларів передала їх для жебракування

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Жителька села Ільниця домовилась про передачу 11-річного сина та 5-річної доньки сторонній людині. Йшлось про їхню експлуатацію протягом двох тижнів (дітей хотіли змушувати жебракувати). Жінку затримали одразу після того як вона отримала 1 000 доларів, у які вона оцінила своїх дітей.

На суді вона визнала провину. Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дітей передали під опіку бабусі.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.