Негода в Україні: на Київщині вітер зірвав дах з будівлі

З самого ранку неділі, 26 квітня, в західних та центральних регіонах потужні дощі з градом. У Київській області сильний вітер зірвав дах

Це сталось у Вишгороді. Потужні пориви вітру зірвали дах з будівлі. У соціальних мережах поширюють відео, де видно, як негода "знищила" покрівлю будинку.ю

Слід зазначити, що через погіршення погодних умов у кількох регіонах виникли транспортні ускладнення, пошкодження інфраструктури та аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше в українській столиці випав сильний град. Це сталось на початку квітня.