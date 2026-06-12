На Тернопільщині підполковник РТЦК налагодив "бізнес" на знятті військовозобов’язаних з розшуку

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Тернопільщині викрито 37-річного підполковника - начальника групи документального забезпечення одного з районних РТЦК та СП, який за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у травні 2026 року посадовець налагодив схему одержання неправомірної вигоди за вирішення питань військового обліку.

Він запевняв громадянина, що за 2,5 тис. доларів США може через "службові зв’язки" виключити відомості про розшук з інформаційної системи.

9 червня 2026 року його затримано в порядку ст. 208 КПК України - під час одержання коштів.

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави, також розглядається відсторонення його від посади.

Нагадаємо, що на Волині повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК Волинської області. Виявилось, він оформлював фіктивну непридатність за хабар