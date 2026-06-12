У Дніпрі викрили 30-річного чоловіка, що вкрав телефон у перехожого

Фото: поліція Дніпропетровської обалсті

Злочин стався 9 червня біля одного з будинків на вулиці Старочумацькій в Індустріальному районі Дніпра

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Під час сутички між чоловіками у потерпілого випав мобільний телефон.

Скориставшись ситуацією, фігурант підняв гаджет та, незважаючи на вимоги власника повернути майно, втік з місця події.

Оперативники кримінальної поліції розшукали 30-річного зловмисника.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 186 (грабіж) та ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Соборному районі Дніпра 31-річний чоловік обікрав сусіда по лікарняній палаті, привласнивши 60 тисяч гривень. Зловмисника, який вже мав проблеми із законом, оперативно затримали правоохоронці.