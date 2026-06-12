На Закарпатті викрили "шлях для ухилянтів" за 15 тисяч "зеленими"

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронців, один із учасників схеми шукав водіїв для "транспортування клієнтів". Інша учасниця доставляла чоловіків до прикордонних населених пунктів, проводила інструктаж щодо незаконного перетину кордону та отримувала кошти за організацію переправлення. Свої послуги зловмисники оцінили від 10 до 15 тисяч доларів з кожної особи.

Зловмисників затримали одразу після отримання грошей від клієнта. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

39-річний житель Закарпаття, який знаходиться за кордоном, організував схему для заробітку. Він шукав чоловіків, які хочуть незаконно перетнути державний кордон, та дистанційно координував дії інших учасників групи.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів. За суми від 6 до 25 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.