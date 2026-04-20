20 квітня 2026, 15:16

За депортацію жінок із ТОТ Запорізької області четверо громадян РФ отримали по 12 років ув’язнення

Фото: САП
Суд визнав винними чотирьох громадян РФ, які працювали у незаконно створеному "МВС РФ" на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Їх заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Regionews із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у березні 2024 року очільник незаконного "головного управління "МВС РФ" по Запорізькій області" у Мелітополі спільно з посадовцями окупаційного "управління з питань міграції" організували депортацію двох місцевих жительок.

"Злочинна схема була чітко розподілена: один посадовець ухвалював рішення про видворення, інший — погоджував, а третій — забезпечував безпосереднє вивезення. Потерпілих силоміць доставили до кордону та наказали йти в бік сусідньої країни”, — повідомили у прокуратурі.

Вже у січні 2025 року той самий очільник окупаційної "поліції" разом із підлеглим депортували ще одну українку. Жінку примусово вивезли на територію РФ, де біля прикордонного пункту змусили залишити територію.

Суд підтримав позицію прокурорів та призначив усім чотирьом фігурантам покарання — 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині російські окупанти ймовірно викрали 19 жителів села Сопич Есманьської громади.

У кінці грудня 2025 року в селі Грабовське російські війська взяли в полон 52 цивільних, серед яких були діти, а також захопили 13 військових Сил оборони. За даними ЗСУ, українців примусово вивезла 36-а бригада РФ.

