На Сумщині окупанти викрали 19 українців: що повідомив Омбудсман

Ілюстративне фото: Новинарня

Про це інформує Омбудсман Лубінець Дмитро, передає RegioNews.

За його словами, спочатку із ними зник зв'язок, а згодом їхні інтерв'ю з'явилися на російському каналі.

"Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права – це примусова депортація цивільного населення та нехтування законами і звичаями війни", – наголосив Лубінець.

У відповідь українська сторона невідкладно звернулася до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою: організувати термінове відвідування громадян України, повідомити про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне – забезпечити їхнє швидке повернення додому.

Нагадаємо, в кінці грудня 2025 року в селі Грабовське російські війська взяли в полон 52 цивільних, серед яких були діти, а також захопили 13 військових Сил оборони. За даними ЗСУ, українців примусово вивезла 36-а бригада РФ.