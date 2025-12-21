ЗСУ підтвердили: російські війська вивезли понад 50 цивільних із Сумщини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області та примусово вивезли звідти понад 50 цивільних громадян

Про це повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

За його словами, унаслідок наступальних дій противника Сили оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Наразі там тривають стабілізаційні заходи.

Після захоплення населеного пункту російські військові примусово вивезли на територію Російської Федерації понад 50 цивільних. Переважно це чоловіки та жінки похилого віку, найстаршій із них – 89 років. Майже всі ці люди раніше відмовлялися від евакуації.

Правоохоронні органи вже розслідують факт примусової депортації цивільного населення.

У ЗСУ зазначають, що такі дії є грубим порушенням норм Женевської конвенції. Військові вкотре закликають мешканців прикордонних громад не зволікати з евакуацією.

За словами Дмитра Лиховія, Сумська обласна влада організувала процес вивезення людей: з прикордонних районів уже евакуйовано понад 30 тисяч осіб. Водночас майже 5700 мешканців, серед яких 38 дітей, наразі відмовляються залишати свої домівки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону.