Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані
21 грудня 2025, 10:15

ЗСУ підтвердили: російські війська вивезли понад 50 цивільних із Сумщини

21 грудня 2025, 10:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області та примусово вивезли звідти понад 50 цивільних громадян

Про це повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

За його словами, унаслідок наступальних дій противника Сили оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Наразі там тривають стабілізаційні заходи.

Після захоплення населеного пункту російські військові примусово вивезли на територію Російської Федерації понад 50 цивільних. Переважно це чоловіки та жінки похилого віку, найстаршій із них – 89 років. Майже всі ці люди раніше відмовлялися від евакуації.

Правоохоронні органи вже розслідують факт примусової депортації цивільного населення.

У ЗСУ зазначають, що такі дії є грубим порушенням норм Женевської конвенції. Військові вкотре закликають мешканців прикордонних громад не зволікати з евакуацією.

За словами Дмитра Лиховія, Сумська обласна влада організувала процес вивезення людей: з прикордонних районів уже евакуйовано понад 30 тисяч осіб. Водночас майже 5700 мешканців, серед яких 38 дітей, наразі відмовляються залишати свої домівки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону.

війна депортація ЗСУ російська армія цивільні Сумщина
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
