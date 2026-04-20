20 квітня 2026, 07:22

596 ударів по Запорізькій області: постраждало четверо людей

Фото: Запорізька ОВА
Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли Запоріжжя та населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак четверо людей дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, загалом окупанти завдали 596 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, зафіксовано 27 авіаударів по низці населених пунктів області.

Крім того, ворог застосував 392 безпілотники різних типів, переважно FPV, атакуючи Запоріжжя та інші громади регіону.

Також здійснено 9 обстрілів із РСЗВ по кількох населених пунктах області.

Ще 168 артилерійських ударів прийшлися по низці прифронтових територій Запорізької області.

Надійшло 155 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня Росія атакувала Київщину. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у житловий сектор. Відомо про одного постраждалого. Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні.

