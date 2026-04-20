20 апреля 2026, 15:16

За депортацию женщин из ТОТ Запорожской области четверо граждан РФ получили по 12 лет заключения

Фото: САП
Суд признал виновными четырех граждан РФ, работавших в незаконно созданном "МВД РФ" на временно оккупированной части Запорожской области. Их заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной прокуратуры.

Следствие установило, что в марте 2024 года глава незаконного "главного управления "МВД РФ" по Запорожской области" в Мелитополе совместно с должностными лицами оккупационного "управления по вопросам миграции" организовали депортацию двух местных жительниц.

"Преступная схема была четко распределена: одно должностное лицо принимало решение о выдворении, другое — согласовало, а третье — обеспечивало непосредственный вывоз. Пострадавших насильно доставили к границе и приказали идти в сторону соседней страны", — сообщили в прокуратуре.

Уже в январе 2025 года этот же глава оккупационной "полиции" вместе с подчиненным депортировали еще одну украинку. Женщину принудительно вывезли на территорию РФ, где у пограничного пункта заставили покинуть территорию.

Суд поддержал позицию прокуроров и назначил всем четырем фигурантам наказания – 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Сумской области российские кафиры вероятно похитили 19 жителей села Сопич Эсманьской общины.

В конце декабря 2025 года в селе Грабовское российские войска взяли в плен 52 гражданских , среди которых были дети, а также захватили 13 военных сил обороны. По данным ВСУ, украинцев принудительно вывезла 36 бригада РФ.

