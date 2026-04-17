16:04  17 квітня
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 15:35

Колишня депутатка, яка збила жінку в Києві, отримала 3 роки умовно

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишня депутатка Київської ради від "Європейської солідарності" Ярина Ар'єва, яку обвинувачували у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп'яніння з тяжкими наслідками, отримала умовний термін

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

Прокурор просив суд визнати фігурантку винною та призначити їй покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі, позбавивши на 8 років права керувати транспортними засобами.

Водночас суд, визнавши жінку винною у вчиненні ДТП, перекваліфікував її дії з порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння на статтю, яка передбачає покарання за порушенням правил дорожнього руху без стану наркотичного сп'яніння.

Суд призначив обвинуваченій покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами строком на 3 роки. У підсумку жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням терміном 3 роки.

За словами адвоката Ар'євої Валерія Підчасюка, стан наркотичного сп'яніння Ар'євої було повністю спростовано показами всіх свідків, які були на місці події, в тому числі і показами працівника патрульної поліції, каже правозахисник.

Він також стверджує, що під час розгляду справи в суді, було отримано ряд токсикологічних досліджень та отримано висновок токсикологічної експертизи, які не підтвердили стан сп'яніння Ар'євої. Саме тому судом будо змінено кваліфікацію дій обвинуваченої.

Нагадаємо, навесні 2023 року столичні правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради Ярині Ар'євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Після цього вона склала мандат.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Київ ДТП вирок Ярина Ар'єва
У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"
16 квітня 2026, 17:47
У Києві під час повторного удару РФ постраждали медики "швидкої"
16 квітня 2026, 12:28
У Києві уламки ракети РФ впали просто у дворі багатоповерхівки
16 квітня 2026, 10:32
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Нам потрібен мир і нам треба відбудовувати країну
17 квітня 2026, 17:52
Ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони
17 квітня 2026, 17:17
На Київщині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку
17 квітня 2026, 16:55
Кабмін спростив правила виплат дітям ВПО
17 квітня 2026, 16:49
На Харківщині депутат "загубив" у декларації 30 мільйонів
17 квітня 2026, 16:35
На Київщині чоловік жорстоко вбив кохану ножем
17 квітня 2026, 16:15
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
17 квітня 2026, 16:04
На Київщині загинув 11-річний хлопчик: дитину засипало піском
17 квітня 2026, 15:40
Спілкувалась з "американцем" і хотіла одружитись: на Волині знайшли мертвою жінку, яку шукали 4 місяці
17 квітня 2026, 15:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »