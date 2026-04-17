Колишня депутатка, яка збила жінку в Києві, отримала 3 роки умовно

Колишня депутатка Київської ради від "Європейської солідарності" Ярина Ар'єва, яку обвинувачували у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп'яніння з тяжкими наслідками, отримала умовний термін

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

Прокурор просив суд визнати фігурантку винною та призначити їй покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі, позбавивши на 8 років права керувати транспортними засобами.

Водночас суд, визнавши жінку винною у вчиненні ДТП, перекваліфікував її дії з порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння на статтю, яка передбачає покарання за порушенням правил дорожнього руху без стану наркотичного сп'яніння.

Суд призначив обвинуваченій покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами строком на 3 роки. У підсумку жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням терміном 3 роки.

За словами адвоката Ар'євої Валерія Підчасюка, стан наркотичного сп'яніння Ар'євої було повністю спростовано показами всіх свідків, які були на місці події, в тому числі і показами працівника патрульної поліції, каже правозахисник.

Він також стверджує, що під час розгляду справи в суді, було отримано ряд токсикологічних досліджень та отримано висновок токсикологічної експертизи, які не підтвердили стан сп'яніння Ар'євої. Саме тому судом будо змінено кваліфікацію дій обвинуваченої.

Нагадаємо, навесні 2023 року столичні правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради Ярині Ар'євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Після цього вона склала мандат.