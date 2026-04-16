Ракетно-дроновий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 9
В Одесі кількість загиблих внаслідок нічної комбінованої атаки збільшилася до дев'яти
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"На жаль, за наслідками нічних обстрілів в Одесі підтверджено загибель 9 людей, ще 23 людини постраждали", – йдеться у повідомленні.
Постраждалим надається вся необхідна меддопомога.
На місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.
За інформацією Одеської МВА, 16 квітня в Одесі оголосили Днем жалоби на знак вшанування пам’яті загиблих. На всіх державних будівлях, установах та підприємствах міста сьогодні буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.
Місцевим підприємствам та організаціям рекомендували скасувати розважальні заходи та обмежити використання музики.
Раніше повідомлялося, що через нічні ракетно-дронові удари по Одесі загинули восьмеро людей, отримали поранення 16 осіб.