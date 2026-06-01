01 червня 2026, 17:51

"Полювали"на преміум-авто: у Дніпрі судитимуть банду серійних автокрадіїв

01 червня 2026, 17:51
Фото: поліція Дніпропетровської області
У Дніпрі судитимуть групу чоловіків, яких обвинувачують у серії крадіжок автозапчастин

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Майже 30 епізодів злочинної діяльності, десятки пошкоджених автомобілів та налагоджена схема збуту викраденого майна на території Дніпропетровської області— слідчі Дніпра завершили досудове розслідування.

Злочинну діяльність фігурантів викрили оперативники кримінальної поліції. У ході розслідування правоохоронці встановили, що до систематичних крадіжок комплектуючих із транспортних засобів різних марок, серед яких Audi, Skoda та Mercedes-Benz, причетні 31-річний житель Дніпра та 19-річний мешканець Кривого Рогу.

За даними слідства,зловмисники діяли за відпрацьованою схемою - демонтували цінні деталі з автомобілів, після чого перевозили їх до Кривого Рогу.

Там викрадене майно зберігалося на території станції технічного обслуговування до моменту подальшого продажу.

Під час спецоперації наприкінці лютого правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, у транспортних засобах, гаражах та на території СТО.

Під час слідчих дій вилучили значну кількість автозапчастин, номерні знаки, які могли використовуватися для маскування злочинної діяльності, мобільні телефони, грошові кошти та дороговартісні автомобілі.

За зібраними доказами, слідчі повідомили про підозру фігурантам за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що слідчі Дніпра завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річної місцевої мешканки, яка намагалася підпалити дачний будинок через особисту неприязнь до власниці.

Дніпро авто запчастини автомобілі
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
