"Полювали"на преміум-авто: у Дніпрі судитимуть банду серійних автокрадіїв

У Дніпрі судитимуть групу чоловіків, яких обвинувачують у серії крадіжок автозапчастин

Майже 30 епізодів злочинної діяльності, десятки пошкоджених автомобілів та налагоджена схема збуту викраденого майна на території Дніпропетровської області— слідчі Дніпра завершили досудове розслідування.

Злочинну діяльність фігурантів викрили оперативники кримінальної поліції. У ході розслідування правоохоронці встановили, що до систематичних крадіжок комплектуючих із транспортних засобів різних марок, серед яких Audi, Skoda та Mercedes-Benz, причетні 31-річний житель Дніпра та 19-річний мешканець Кривого Рогу.

За даними слідства,зловмисники діяли за відпрацьованою схемою - демонтували цінні деталі з автомобілів, після чого перевозили їх до Кривого Рогу.

Там викрадене майно зберігалося на території станції технічного обслуговування до моменту подальшого продажу.

Під час спецоперації наприкінці лютого правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, у транспортних засобах, гаражах та на території СТО.

Під час слідчих дій вилучили значну кількість автозапчастин, номерні знаки, які могли використовуватися для маскування злочинної діяльності, мобільні телефони, грошові кошти та дороговартісні автомобілі.

За зібраними доказами, слідчі повідомили про підозру фігурантам за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

