01 червня 2026, 18:56

На Куп’янщині викрили двох колаборантів, які працювали на бюджет ворога

Фото: поліція Харківської області
На Куп’янщині правоохоронці викрили двох колаборантів, які під час окупації добровільно перейшли на бік ворога та очолили так звану "податкову службу"

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району чоловік та жінка погодилися працювати у незаконно створеному органі та обіймали керівні посади так званої "налогової служби”.

Правопорушники організовували перереєстрацію підприємців за законодавством РФ з метою формування окупаційного бюджету.

За даними слідства, чоловік - мешканець Луганської області - під час тимчасової окупації Харківщини підтримав ворога та добровільно погодився обійняти посаду виконуючого обов’язки керівника у незаконно створеному органі - "Налоговой службе Харьковской области”.

Правопорушник незаконно організовував роботу податкової служби з оподаткування підприємців окупованої частини Куп’янського району з метою формування окупаційного бюджету та перереєстрації підприємців за законодавством РФ.

Слідчими повідомлено про підозру 46-річному чоловікові за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального Кодексу України.

Також викрито 46-річну мешканку Донецької області, яка за власним бажанням приступила до виконання обов’язків заступника керівника у "Налоговой службе Харьковской области”.

Зловмисниця, як і попередній фігурант, організовувала роботу податкової служби за законодавством країни-агресора.

На підставі зібраних доказів зловмисниці заочно оголошено про підозру за ч. 7ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального Кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що на Харківщині 43-річний помічник бурильника держпідприємства з міста Ізюм влітку 2022 року, під час захоплення території збройними силами РФ, добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

